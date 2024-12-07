Bakan Bayraktar, algı operasyonu çekenleri rakamlarla çürüttü

BAKAN BAYRAKTAR, ALGI OPERASYONU ÇEKENLERİ RAKAMLARLA ÇÜRÜTTÜ

Bayraktar, "Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz biri çıktı bu yabancı sermayeli şirketler üzerinden akla ziyan rakamlarla, sosyal medyada kamuoyuna bir sürü yalan yanlış bilgileri adeta boca etti. Bu şirketlerin ülkemizde ürettikleri madenleri yurt dışına çıkardığı, yabancılara ait ruhsat sahalarının ülke yüzölçümünün dörtte biri büyüklüğünde olduğu gibi hesapsız kitapsız bir sürü iddiada bulundu. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu firmaların ürettikleri madeninin önemli bir bölümü yurt içi piyasalarda değerlendirilmektedir. Örneğin ülkemizde üretilen altının tamamının merkez bankasına teslim edilmesi zorunludur. Bu şirketler, tek bir gram altını dahi yurt dışına çıkaramazlar" diye konuştu.