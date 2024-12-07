Bakan Bayraktar, algı operasyonu çekenleri rakamlarla çürüttü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ve hükümeti karalamayı muhalif olmak zanneden kesimlerin ortaya attığı Türkiye topraklarının dörtte birinin yabancı maden şirketlerine verildiği iddiasını sert sözlerle yalanladı.
BAKAN BAYRAKTAR, ALGI OPERASYONU ÇEKENLERİ RAKAMLARLA ÇÜRÜTTÜ
Bayraktar, "Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz biri çıktı bu yabancı sermayeli şirketler üzerinden akla ziyan rakamlarla, sosyal medyada kamuoyuna bir sürü yalan yanlış bilgileri adeta boca etti. Bu şirketlerin ülkemizde ürettikleri madenleri yurt dışına çıkardığı, yabancılara ait ruhsat sahalarının ülke yüzölçümünün dörtte biri büyüklüğünde olduğu gibi hesapsız kitapsız bir sürü iddiada bulundu. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu firmaların ürettikleri madeninin önemli bir bölümü yurt içi piyasalarda değerlendirilmektedir. Örneğin ülkemizde üretilen altının tamamının merkez bankasına teslim edilmesi zorunludur. Bu şirketler, tek bir gram altını dahi yurt dışına çıkaramazlar" diye konuştu.
"YÜRÜRLÜKTEKİ TOPLAM MADEN RUHSATINDAN 438'İ YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERE AİT"
Hali hazırda Türkiye'de toplam 14 bin 817 maden ruhsatı bulunduğunu, bu ruhsatların 10 bin 5'inin işletme, 4 bin 812'sinin ise arama ruhsatı olduğunu kaydeden Bayraktar, "İşletme ruhsatları içinde, 7 bin 671 adet ruhsat ise işletme iznine sahiptir. Yürürlükteki toplam maden ruhsatından 438'i 117 yabancı sermayeli şirketlere ait" dedi.
200 BİN YALANINI ORTAYA ATTI, GERÇEK 617 KİLOMETREKARE
Türkiye'deki 200 bin kilometrekare alanın yabancı maden şirketlerine verildiği yalanını ortaya atan sözde muhaliflerin açıklamalarına karşılık, Bakan Bayraktar, gerçeği şu sözlerle açıkladı:
"Yabancı sermayeli şirketlere ait işletme izinli ruhsatların kapladığı alan 617 kilometrekare olup fiilen kazılan alan sadece 30 kilometrekaredir. Ülkemiz yüzölçümünün 783 bin 562 kilometrekare olduğu düşünüldüğünde yalanın ne kadar büyük olduğunu da görebiliyorsunuz. Biz bu boş iddialara aldırış etmeden ülkemizin enerji ve maden alanında bağımsızlığı için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."