Bakan Bayraktar CHP’nin maden ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardı

Türkiye, nadir toprak elementleri (NTE) alanında küresel üretimde ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçlıyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki sahada bugüne kadar 310 lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışmalar sonucunda sahada NTE, barit ve florit başta olmak üzere toplam 694 milyon tonluk kaynak tespit edildi. Toplam 17 elementin 10'unun bulunduğu sahada yaklaşık 12.5 milyon ton nadir toprak oksidi yer alıyor. Böylece Beylikova, rezerv büyüklüğü açısından Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra dünyada ikinci sırada bulunuyor. Tesis, ilk etapta 7 NTE'nin üretimine odaklanacak ve bu elementlerin oksitleri ilk kez üretilecek. Florit, barit, lantan, seryum, praseodimyum, samaryum, gadolinyum, evropiyum, neodimyum gibi elementlerin yanı sıra diğer 17 NTE de tesiste işlenecek. Toryum da bu tesiste üretilebilecek.Türkiye NTE ile ilgili ezber bozan adımlar atarken, CHP'nin yine dev bir projeyi engelleme çabaları ve ikiyüzlülüğü ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtığını belirtip, "Bugün çıkıp 'Neden maden işletmiyorsunuz?' diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" dedi.BakanBayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yazışmalarını paylaşırken, "Ama tüm bu asılsız iddialara rağmen biz durmadık; Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz, Beylikova'da dünyanın en değerli madenlerini çıkarıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, millî kaynaklarını kendi insan gücüyle ve kendi teknolojisiyle değerlendirmekte kararlıdır" dedi.