Bakan Bayraktar Çin yolcusu

Türkiye, Çin ile enerji ve madencilik alanlarında iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'e gidecek. Pekin ve Tianjin'de iki gün boyunca temaslarda bulunacak olan Bakan Bayraktar, Uluslararası Madencilik Konferansı'nda da bir konuşma yapacak.Bakan Bayraktar, Tianjin kentinde düzenlenecek ve 30'u aşkın ülkeden temsilcilerin yer alacağı forumun bakanlar oturumuna katılarak bir konuşma yapacak. Bakan Bayraktar'ın enerji dönüşümünde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ve bu süreçte kritik minerallerin önemine dikkat çekmesi ve bu konularda iş birliği çağrısı yapması bekleniyor. Bakan Bayraktar, konferans marjında bir çok ikili görüşme de gerçekleştirecek. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile bir araya gelecek. Türkiye ve Çin arasında başta kritik mineraller olmak üzere doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında mevcut ve potansiyel iş birliği ile bu iş birliğini üçüncü ülkelerde geliştirme konuları ele alınacak. Görüşme kapsamında ayrıca iki ülke arasına maden alanında da bir anlaşma imzalanması bekleniyor.Bayraktar, Çin'in en büyük enerji firmalarından SPIC ve Çin'in nükleer şirketlerinden CNOS ile de birer görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde, yenilenebilir ve nükleer enerji alanında olası yatırım fırsatları değerlendirilecek.