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Giriş Tarihi: 11.6.2024 14:08 Son Güncelleme: 11.6.2024 14:11

Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile işbirliği imkanlarını değerlendirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine verilen destekleri görüştü.

AA
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile işbirliği imkanlarını değerlendirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iletim ve dağıtım altyapısı konularında verilen destekleri ve bu desteklerin nasıl artırılabileceğini ele aldık. Türkiye'de öngörülebilir, şeffaf ve akılcı yatırım ortamı oluşturmak için attığımız adımlara yönelik Dünya Bankası ile işbirliği imkanlarını değerlendirdik."

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Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile işbirliği imkanlarını değerlendirdik
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