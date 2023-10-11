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Giriş Tarihi: 11.10.2023 15:05 Son Güncelleme: 11.10.2023 15:05

Bakan Bayraktar ‘Düşük Karbonlu Enerji’ oturumuna katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rus Enerji Haftası kapsamında geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da ‘Düşük Karbonlu Enerji’ oturumuna katıldı.

DHA
Bakan Bayraktar ‘Düşük Karbonlu Enerji’ oturumuna katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus Enerji Haftası'nda 'Düşük Karbonlu Enerji' temalı bakanlar oturumuna katıldık. Enerji arz güvenliği, rekabetçi enerji fiyatları ve karbon yoğunluğunu azaltma hedefleri için nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini esas alan bir dönüşüm hedefimizi vurguladık" dedi.

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Bakan Bayraktar ‘Düşük Karbonlu Enerji’ oturumuna katıldı
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