Bakan Bayraktar: Hedefimiz doğal gazın, elektrik ve madenlerin olduğu ticaret merkezini gerçekleştirmek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya ile enerjinin çok sayıda alanında işbirliğinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de bizim hedefimiz esas itibarıyla hem doğal gazın hem elektriğin, madenlerin içerisinde olduğu daha büyük bir ticaret merkezini, özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni gerçekleştirmek. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Rusya'nın enerji alanında örnek gösterilebilecek bir işbirliği içerisinde olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Sadece doğal gaz ve nükleer alanında değil, aynı zamanda petrol, petrol ürünleri ve kömür alanında da ticaretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

İki ülkenin özellikle doğal gazda 40 yıla yaklaşan bir ticari işbirliğine sahip olduğunu belirten Bayraktar, "Rus şirketleri ve Rusya, Türkiye için güvenilir bir tedarikçi olma noktasında önemli bir krediye ve geçmişe sahip. Aynı zamanda Türkiye de büyüyen güvenilir bir piyasa olma noktasında Rusya için önemli bir ülke konumunda. Dolayısıyla bu işbirliği, kalıcı ve uzun soluklu bir şekilde devam ediyor." dedi.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de (NGS) enerji işbirliği konusunda önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, "Akkuyu NGS, bugün dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden, inşaatı devam eden projelerinden bir tanesi. Orada da nisan ayında nükleer yakıtı sahaya getirerek orayı da uluslararası anlamda nükleer tesis statüsüne kavuşturduk. Şimdi önümüzde artık ilk reaktörden elektriği üreteceğimiz süreç bulunuyor." ifadelerini kullandı.

GAZPROM'LA DOĞAL GAZ MERKEZİ GÖRÜŞMELERİ İLERLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rus Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğinden ve doğal gaz merkezi projesinden bahsettiğine işaret eden Bayraktar, "Bu konuda da Gazprom'la yaptığımız görüşmelerde, yakın bir zamanda bu konudaki bir yol haritasını karşılıklı mutabakat altına almayı ve ondan sonra da önümüzdeki süreçte doğal gaz merkezini gerçekleştirmeyle alakalı çalışmaları birlikte yürütmeyi kararlaştırdık. Bu konuda mutabık kaldık." dedi.

Bakan Bayraktar, Rusya ile gelecek dönemde enerjide birçok alanda işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Finans Merkezi konusunda bir vizyon ortaya koyduğuna işaret eden Bayraktar, "Türkiye'de bizim hedefimiz, esas itibarıyla hem doğal gazın hem elektriğin, madenlerin içerisinde olduğu daha büyük bir ticaret merkezini, özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni gerçekleştirmek. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada buna katkı koyabilecek ülkeleri de bu oluşumun, bu platformun, bu merkezin içerisine bekliyoruz." diye konuştu.