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Giriş Tarihi: 4.7.2024 10:31

Bakan Bayraktar: Kazakistan ile işbirliklerini değerlendirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Enerji Bakanı Almassadam Satkaliyev ve Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Kanat Şarlapayev ile enerji ve madencilik alanlarındaki olası işbirliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

AA
Bakan Bayraktar: Kazakistan ile işbirliklerini değerlendirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi marjında Astana'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

Bakan Bayraktar, iki ayrı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi marjında Astana'da Kazakistan Enerji Bakanı Sayın Almassadam Satkaliyev ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede hidrokarbon başta olmak üzere enerji alanında geliştirebileceğimiz işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ayrıca enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesinin bölgesel ve küresel ölçekte getireceği ortak faydayı vurguladık.

Astana'da madencilikten sorumlu Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Sayın Kanat Şarlapayev ile bir araya geldik. Kazakistan'ın kamu ve özel sektör şirketleri ile başta kritik mineraller ve nadir toprak elementleri olmak üzere madencilik alanında Kazakistan'da ve ülkemizde gerçekleştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik."

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Bakan Bayraktar: Kazakistan ile işbirliklerini değerlendirdik
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