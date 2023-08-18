Bakan Bayraktar, Van esnafını ziyaret etti

Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sabah saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve il protokolünce karşılandı. Bakan Bayraktar, buradan Van Valiliği ve esnaf ziyareti gerçekleştirmek üzere şehir merkezine geçti. Bakan Bayraktar, ilk olarak Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bir süre Vali Ozan Balcı ile makamında görüşen Bakan Bayraktar, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Burada iş yeri sahipleriyle görüşen Bayraktar, bir süre sohbet etti.



Bakan Bayraktar'a Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Eminiyet Müdürü Atanur Aydın ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.