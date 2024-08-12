Bakan Bayraktar: Yerli kaynaklarımızı en yüksek potansiyelde değerlendirmemiz gerekiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yerli kömürden elektrik üreten santrallerin yöneticilerini Bakanlıkta kabul ettiğini belirtti.
Sektör paydaşlarıyla santrallerin yaşadığı sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin atılabilecek adımları ele aldıklarını kaydeden Bayraktar, "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için tüm yerli kaynaklarımızı en yüksek potansiyelde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda yerli kömürden elektrik üretimini artırmak ve santrallerin sürdürülebilirliğini sağlamak da kritik bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.
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Yerli kömürden elektrik üreten santrallerin yöneticileriyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Santrallerin yaşadığı sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin atabileceğimiz adımları ele aldık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 12, 2024
Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için tüm yerli kaynaklarımızı en yüksek… pic.twitter.com/SlwbWgqHuW