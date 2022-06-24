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Giriş Tarihi: 24.6.2022 15:03

Bakan Bilgin: İşçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

AA
Bakan Bilgin: İşçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda çalışan işçilere ilave tediye tarihlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Resmi Gazete'de yayımlanan, kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye tarihlerinin belirlendiği Cumhurbaşkanı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karar doğrultusunda işçilerin ilave tediyelerinin Kurban Bayramı öncesi verileceğini belirten Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave ödemelerinin ilk yarısının 4 Temmuz'da, diğer yarısının ise 16 Aralık'ta yapılacağına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı.

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Bakan Bilgin: İşçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
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