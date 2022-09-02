Bakan Bilgin: Kadınların iş gücüne katılım sürecine destek vermek önemli

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANININ İLERİ SÜREÇLERDE ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Kadınların iş gücüne katılım oranın hızla arttığını ama bunun hala yetersiz olduğunun altını çizen Bilgin, "Bu kaçınılmaz bir dönüşüm sürecidir. Türkiye, endüstriyel toplum süreçlerinde ilerledikçe aşama aşama bu katılım oranının da artacağını görüyoruz. Önemli olan bu katılım sürecine kurumsal yapılarla destek vermek. Kadının ve çocukların gelişimini kurumsal olarak destekleyecek mekanizmaların kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kalkınmasına devam edeceğini vurgulayan Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Dün büyüme rakamları açıklandı. Bütün dünyada küçülme yaşanırken, resesyon tartışılırken Türkiye büyüme devam ediyor. İkinci çeyrekte Türkiye, yüzde 7.5 büyüdü. Bu fevkalade önemli bir şeydir. Yüzde 5'in üzerinde bir büyüme yaklaşık 700 bin istihdam oluşturuyor. Yüzde 7'lik bir büyüme ise 1 milyonun üzerinde yeni istihdam oluşturuyor. Daha yıl tamamlanamadı. Temmuz verilerine göre Türkiye, bu sene yaklaşık 900 bin yeni istihdam oluşturmuştur. Bu fevkalade önemlidir."

Düzenlenen programa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı.