Bakan Bilgin: Sihir bizim ellerimizde, emekçilerimizin ellerinde

'İSTİHDAM YARATAN PROJELERİ ARTIRMAMIZ LAZIM'

Türkiye'nin sanayileşmesi için istihdam yaratan projelerin artırılması gerektiğini belirten Bakan Bilgin, şunları söyledi:

"Dünya bugünlerde büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Önce pandemi, arkasından pandeminin yarattığı sorunlar ve onların küresel ölçekte malların, insanların, paranın hareketinde meydana gelen kopukluklar, tedarik sistemlerinin kopması vesaire. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman dünyadaki bu krizin Türkiye'ye yansımaları da var. Yansıması iki yoldan oldu biliyorsunuz. Bir; döviz kurları üzerinden bize yansıyor. İkincisi de enflasyon olarak yansıyor. Bütün bunlar nasıl aşılacak? Sihirli bir değnek yok. Sihir bizim ellerimizde, emekçilerimizin ellerinde. İşletmelerimizin yatırımları var. Dolayısı ile bunlara destek vermek, Çalışma Bakanlığı olarak bizim görevimiz. Bu bakımdan biz sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz. Bu konuda iki uygulama içerisindeyiz. Birisi üretim sürecine katılım programı açtığında, işletmecilere doğrudan doğruya iş gücü desteği veriyoruz. Yani işletmelere diyoruz ki, 'Bizden 3 ay eğittiğin bir insanı iş gücü olarak alıp en az 1 yıl istihdam edersen 1 yıl, 6 aylık eğitim sürecini bizim desteklediğimiz bir işçiyi alırsan sana 2 yıl istihdam desteğindeyiz.' diyoruz. Bunu Gaziantep'te başlattık. Önümüzdeki günlerde Bursa'da uygulamaya sokacağız. Türkiye'nin sanayileşmesi için bu iş birliklerini, bu istihdam yaratan projeleri arttırmamız lazım."

Konuşmaların ardından Nursan Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yamakoğlu ve Bakan Bilgin, işbaşı eğitim programını tamamlayan işçilere belgelerini verdi.