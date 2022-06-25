Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş "Net-Brüt Temmuz Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna güncel olarak yanıt ararken konu ile ilgili son dakika açıklamaları da takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerine yer verdi. Peki, Temmuz Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte asgari ücret zammı 2022 son dakika gelişmeleri.
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek. Yıl sonuna kadar 50 bin yeni istihdam olacak, yüksek öğrenimli gençlerden oluşacak. Üretimi, istihdamı ve çalışanların emeğini koruyan sosyal politikaları uygulamakla görevliyiz. Asgari ücretle ilgili düzenleme, diğer düzenlemeler, demokratik toplumda emekçinin hukukunu korumak." ifadelerini kullandı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Temmuz zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. A Haber canlı yayınında asgari ücret zammı ile ilgili 4 senaryo ele alındı.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var." ifadelerini kullandı.
Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen ek zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Güçlüer, "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var. Şu anki enflasyon rakamlarını da değerlendirirsek asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum." dedi.
"ASGARİ ÜCRETİN 6 BİN 166 LİRA OLMASINI UMUYOR VE BEKLİYORUZ"
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ise, "Asgari ücrette ekmek teknesini de korumamız gerekiyor. Asgari ücretin 6 bin 166 lira olmasını umuyor ve bekliyoruz." dedi.
"ENFLASYON ÜZERİNDE BİR FARK VERİLİRSE HARİKA OLUR"
TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, "Son altı aylık enflasyon yüzde 38 civarında.
Enflasyon üzerinde bir fark verilirse harika olur. Bu esnafa da yansır." ifadelerini kullandı.
"VERGİ DİLİMLERİNDE DÜZENLEMEYE GİDİLEBİLİR"
Ekonomist Yusuf Dinç ise şu ifadeleri kullandı:
"Yüzde 45 oranındaki tutar, İstanbul özelindeki reel tutar. Burada bu zam yapılırsa piyasa gerçeklerine getirilmiş olur.
Türkiye mali disiplini çok güçlü bir ülke. Vergi dilimlerinde bir düzenlemeye gidilebilir."