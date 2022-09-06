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Giriş Tarihi: 6.9.2022 17:08

Bakan Bilgin, "Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar Çalıştayı"na katıldı

AA
Bakan Bilgin, Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar Çalıştayına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar Çalıştayı"na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantının başında, Kurul Başkanvekili Mehmet Uçum, çalıştaya ilişkin bilgi verdi.

Konuyla ilgili tüm tarafların katıldığı çalıştay, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Yeni anayasaya ilişkin çalışmalar yürüten Kurul, bu yıl farklı tarihlerde "Yeni Anayasa İhtiyacı ve Yeni Anayasanın Politik Hukuk Yaklaşımı", "Yeni Anayasanın Esasları; Anayasanın Başlangıç, Milli Egemenlik ve Kuvvetler Ayrılığı İlkeleri", "Yeni Anayasanın Hak ve Özgürlükler Yaklaşımı", "Yeni Anayasada Yer Alacak Siyasi Haklar ve Özgürlükler" konulu çalıştaylar düzenlemişti.

Kurulun tamamen akademik ve fikri nitelikteki bu çalışmalarıyla, yeni anayasa perspektifine katkı sunulması amaçlanıyor.

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Bakan Bilgin, "Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar Çalıştayı"na katıldı
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