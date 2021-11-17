Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması

Son dakika haberler... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında milyonlarca işçi ve işverenin beklediği asgari ücret ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir sunum yaptı.

İşte asgari ücret, 3600 ek gösterge ve 2022 maaşlarına ilişkin zamlarla ilgili çalışmalar ve detaylar;