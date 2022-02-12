Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması! Önümüzdeki hafta müzakere edeceğiz

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600'ün önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı.
Bakan Bilgin açıklamasında: "Önümüzdeki hafta Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların maaşları, emekli olurken alacakları ikramiyeleri ve emekli aylıkları hesaplanırken çeşitli göstergeler kullanılıyor.
2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişleyecek.
Bu mesleklerin çoğunluğunu öğretmenler, hemşireler, polisler ve din çalışanları oluşturuyor.
Memurların yaklaşık yüzde 80'inin göstergelerinin ise halen 3600'ün altında olduğu biliniyor.
3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Ek göstergelerin 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik ikramiyesinde 25 bin liraya yakın bir artış bekleniyor.
Ayrıca, brüt maaşlarında 100 liranın üstünde yükseliş olacak. Emekli aylıklarında ise 800 lira civarında artış öngörülüyor.