Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması! Önümüzdeki hafta müzakere edeceğiz

Memurların yaklaşık yüzde 80'inin göstergelerinin ise halen 3600'ün altında olduğu biliniyor.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ek göstergelerin 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik ikramiyesinde 25 bin liraya yakın bir artış bekleniyor.