Bakan Bilgin’den deprem bölgesinde kullanılacak TYP için açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:
"Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız."
Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1.5 milyar TL tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) February 23, 2023
Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız.