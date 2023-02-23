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Giriş Tarihi: 23.2.2023 16:26 Son Güncelleme: 23.2.2023 16:26

Bakan Bilgin'den deprem bölgesinde kullanılacak TYP için açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu.

AA
Bakan Bilgin’den deprem bölgesinde kullanılacak TYP için açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:

"Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız."

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Bakan Bilgin'den deprem bölgesinde kullanılacak TYP için açıklama!
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