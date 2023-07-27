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Giriş Tarihi: 27.7.2023 14:48

Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Bolat, "Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, yatırım, ticaret ve müteahhitlik alanlarında çok iyi ve stratejik ittifak düzeyinde olmasından memnuniyet duyuyoruz. Heyetler arası görüşmemizde, karşılıklı ticaretin yeni Tercihli Ticaret Anlaşmamız ile daha fazla artması, SOCAR'ın Türkiye'deki yeni yatırım planları, Nahçıvan üzerinden ticaretin gelişmesi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının (TANAP) kapasitesinin arttırılması, Bakü limanının genişletilerek, Türkiye'ye uzanan lojistik koridorunun geliştirilmesi gibi konu başlıkları ele alındı" dedi.

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Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü
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