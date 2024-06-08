Bakan Bolat: 2024 yılı ihracat hedeflerimize ulaşacağız





"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE UYGULADIĞIMIZ ETKİN POLİTİKA VE KARARLAR İLE İTHALATIMIZDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞLERE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

İhracatçıların azmi, çalışkanlığı, girişimci ruhu ile birlikte 'tek yol ihracat' hedefi doğrultusunda uyguladıkları sonuç odaklı ve somut politikalar sonucu her ay mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdıklarını belirten Bakan Bolat, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak uyguladığımız etkin politika ve kararlar ile de ithalatımızda önemli düşüşlere şahitlik ediyoruz. Nitekim 2024 yılının ilk beş ayında ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 oranında azalışla 143 milyar 674 milyon dolara gerilemiştir. Dış ticaret açığımız ise 2024 yılı ilk 5 ayında yüzde 34,4 oranında azalışla 36,8 milyar dolara gerilemiştir" dedi.

Başta Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK-JETCO) toplantıları olmak üzere, stratejik platformlarda Türkiye'nin ticari ilişkilerinin güçlendirilmesini amaçladıklarını belirten Bakan Bolat, "23 Serbest Ticaret Anlaşması ve 4 Tercihli Ticaret Anlaşması ile dünyada en yaygın ticaret anlaşması ağına sahip ilk 10 ülke arasındayız. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ile temaslarımızı son bir yılda oldukça yoğunlaştırdık. 2023 yılında 11,7 milyar TL olan mal ve hizmet ihracatı desteklerimizi bu yıl 21,5 milyar liraya çıkardık" şeklinde konuştu.