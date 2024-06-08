Bakan Bolat: 2024 yılı ihracat hedeflerimize ulaşacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen TİM 31. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda katılımcı iştirak etti.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE UYGULADIĞIMIZ ETKİN POLİTİKA VE KARARLAR İLE İTHALATIMIZDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞLERE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"
İhracatçıların azmi, çalışkanlığı, girişimci ruhu ile birlikte 'tek yol ihracat' hedefi doğrultusunda uyguladıkları sonuç odaklı ve somut politikalar sonucu her ay mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdıklarını belirten Bakan Bolat, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak uyguladığımız etkin politika ve kararlar ile de ithalatımızda önemli düşüşlere şahitlik ediyoruz. Nitekim 2024 yılının ilk beş ayında ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 oranında azalışla 143 milyar 674 milyon dolara gerilemiştir. Dış ticaret açığımız ise 2024 yılı ilk 5 ayında yüzde 34,4 oranında azalışla 36,8 milyar dolara gerilemiştir" dedi.
Başta Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK-JETCO) toplantıları olmak üzere, stratejik platformlarda Türkiye'nin ticari ilişkilerinin güçlendirilmesini amaçladıklarını belirten Bakan Bolat, "23 Serbest Ticaret Anlaşması ve 4 Tercihli Ticaret Anlaşması ile dünyada en yaygın ticaret anlaşması ağına sahip ilk 10 ülke arasındayız. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ile temaslarımızı son bir yılda oldukça yoğunlaştırdık. 2023 yılında 11,7 milyar TL olan mal ve hizmet ihracatı desteklerimizi bu yıl 21,5 milyar liraya çıkardık" şeklinde konuştu.
"DÜNYA EKONOMİSİNDE SÖZ SAHİBİ BİR TÜRKİYE İÇİN ÖZVERİ İLE ÇALIŞARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Bolat açıklamasının devamında, "Türk malının yeni pazarlara tanıtılması ve tüketiciye ulaştırılması için önemli gördüğümüz fuarlar, ticaret ve alım heyetleri kapsamında da son bir yılda, bin 500'ün üzerinde yurt dışı fuarı ve 51 adet yurt içi fuarı destek kapsamına aldık. 33 adet genel nitelikli ticaret heyeti, 146 adet sektörel nitelikli ticaret heyeti, 22 adet genel nitelikli alım heyeti, 9 adet özel nitelikli ve 23 adet sektörel nitelikli alım heyeti gerçekleştirdik. Son bir yılda, 48 şirketin 50 markasını destek kapsamına aldık. Geçen yıl yürürlüğe giren güçlü e-ihracat destek paketimizle 130 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik. Dünya ekonomisinde söz sahibi bir Türkiye için özveri ile çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman ihracatçılarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ DÜNYAYA TAŞIYORUZ"
Törende konuşan Gültepe, ihracatı Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve dışa açılan yüzü olarak gördüklerini belirterek, "Büyük, küçük demeden ihracatçılarımızın sesine kulak veriyor, firmalarımıza rehberlik ediyoruz. Küresel ticaretin trilyon dolar daraldığını, 2023 gibi zor bir yılda ihracatımızda büyümeyi başardık." dedi.
"Dünya mal ihracatında payımızı yüzde 1,08, hizmet ihracatında ise 1,29'a çıkardık. Zor koşullara rağmen ihracatımızı ilk 5 ayda yüzde 4,5 artırmayı başardık." diyen Gültepe, şöyle devam etti:
"Mayısta hem aylık hem de 12 aylık ihracatta tarihi bir sonuç elde ettik. Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. 12 aylık ihracatımızda ise ilk kez 260 milyar doları aştık. Önümüze engeller çıksa da bazen hızımızı kesmek zorunda kalsak da orta ve uzun vadeli hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Üretim ve ihracatla hem milletimizin refahına katkı sunuyor hem de ülkemizle dünya arasında kardeşlik köprüleri inşa ediyoruz. Türkiye'nin gücünü dünyaya taşıyoruz."
Yeri geldiğinde de tarihin doğru tarafında yer almayı insani bir borç bildiklerini kaydeden Gültepe, "Gazze'de 8 aydır Filistin halkına karşı soykırıma dönüşen katliamı şiddetle kınıyoruz. Katliamın durdurulması için devletimizin aldığı kararları destekliyoruz. Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetimimizin yanındayız. Geçmişte dezenflasyon süreçlerinde üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirdik. İçeride tüketim daraldığında, ihracatı yükselterek ülkemize daha fazla döviz kazandırdık. Bugün yine aynı sorumluluk bilinciyle ekonomimize maksimum katkıyı vermek istiyoruz."
Mustafa Gültepe, yaşanılan zorluklara rağmen elde edilen başarıları hiçbir zaman yeterli bulmadıklarını, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak istediklerinin altını çizdi.
Geçen yıl 250'nin üzerinde ticaret alım heyetiyle dünyada ayak basılmadık yer bırakmadıklarını belirten Gültepe, sözlerini, "Mevcut pazarlardan daha fazla pay almak, yeni pazarlara açılmak için rekabetçi olmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkelerle aynı refah üzerine ulaşmak için yine rekabetçi olmamız gerekiyor." diye tamamladı.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Törende mal ihracatı yapan ilk 10 firma ve hizmet ihracatı yapan ilk 10 firmanın yanı sıra e-ihracat birincileri ve 27 sektör birincisi firmaya ödülleri verildi.
Baykar, Savunma ve Havacılık Sanayi Sektör Şampiyonu olurken mal ihraç eden ilk 10 firma arasında da yer aldı. Baykar adına ödülü Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı.
Mal ihraç eden ilk 10 firmaya ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdi. Ödülleri, Ford Otomotiv, Star Rafineri, Toyota Otomotiv, Türkiye Petrol Rafinerileri, Kibar Dış Ticaret, Vestel Dış Ticaret, Oyak- Renault Otomobil Fabrikları, Arçelik, Mercedes-Benz Türk ve Baykar aldı.
Hizmet ihracatında ödül alan ilk 10 firma ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Bolat ve TİM Başkanı Gültepe verdi.
Bu alanda ödül alan firmalar şöyle;
"Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık, İGA Havalimanı İşletmesi, TAV Havalimanları, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Ekol Lojistik ve Corendon Airlines."
E- İhracatta ilk 3 firma Trendyol, LC Waikiki ve Modanisa olarak belirlendi.
Sektör birincisi olan firmalar ise şunlar oldu:
"Habaş: Çelik, Şişecam: Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Kibar Dış Ticaret: Demir ve Demir Dışı Metaller, FLO: Deri ve Deri Mamulleri, Vestel: Elektrik ve Elektronik, Ferrero: Fındık ve Mamulleri, Tersan Tersanecilik: Gemi, Yat ve Hizmetleri, Erdemoğlu Dış Ticaret: Halı, LC Waikiki: Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Türk Hava Yolları: Hizmet, Oba Food: Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Bosch Termoteknik: İklimlendirme Sanayii, Star Rafineri: Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Özgür Tarım: Kuru Meyve ve Mamulleri, Ekom Eczacıbaşı: Madencilik Ürünleri, Türk Traktör: Makine ve Aksamları, Göknur Gıda Maddeleri: Meyve Sebze Mamulleri, Hayat Kimya: Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, İstanbul Altın Rafinerisi: Mücevher, Ford Otomotiv: Otomotiv Endüstrisi, Baykar: Savunma ve Havacılık Sanayii, Gümüşdoğa: Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Queen Tarım: Süs Bitkileri ve Mamulleri, Akpa Tekstil: Tekstil ve Hammaddeleri, JTI: Tütün, Uçak Kardeşler: Yaş Meyve ve Sebze, Verde: Zeytin ve Zeytinyağı."