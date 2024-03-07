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Giriş Tarihi: 7.3.2024 15:15

Bakan Bolat: Esnaflarımızı desteklemeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakkallar Odası Başkanı Ahmet Akdardağan ve 12 değerli oda başkanıyla bir araya geldi. Bakan Bolat, "Pandemi döneminde sağladığımız hibe destekleriyle esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik ve kredi limitlerinin artırılması gibi yeni desteklerimizle onların yanında olmaya devam edeceğimizin sözünü verdik" dedi.

DHA
Bakan Bolat: Esnaflarımızı desteklemeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakkallar Odası Başkanı Ahmet Akdardağan ve ilgili meslek odaları başkanlarını kabul etti.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızda, Bakkallar Odası Başkanı Sayın Ahmet Akdardağan ve 12 değerli oda başkanıyla bir araya geldik. Geleneksel alışveriş noktalarımızdan olan bakkal esnafımızın kültürel ve sosyal yaşamımızdaki yerini önemsiyor, bu kadim mesleğin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pandemi döneminde sağladığımız hibe destekleriyle esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik ve kredi limitlerinin artırılması gibi yeni desteklerimizle onların yanında olmaya devam edeceğimizin sözünü verdik. Ticaret Bakanlığı olarak, bakkal esnafımız başta olmak üzere tüm küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bolat: Esnaflarımızı desteklemeye devam edeceğiz
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