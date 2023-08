Bakan Bolat G20 toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

"Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla Hindistan dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 zirvelerinin "Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı" programının açılış oturumuna katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ülkemiz adına günümüzün küresel sorunlarının çözümünde kapsayıcı büyüme ve insani gelişmenin önemini vurguladı.



G20 toplantısı çerçevesinde, "ticaret, ekonomik büyüme ve refah", "küresel değer zincirlerinin krizlere dayanıklılığının güçlendirilmesi" ve "Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu" konu başlıkları ele alındı.



İkili görüşmeler çerçevesinde Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah AI Kasabi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Bolat görüşme sonrası şunları ifade etti:



"Cumhurbaşkanımızın geçen ay ki Suudi Arabistan ziyaretinde de ela alınan; ikili ticaret, müteahhitlik hizmetleri, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki iş birliği fırsatları gibi konulara ilişkin atılabilecek somut adımları değerlendirdik. Suudi Arabistan'a kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri ihracatı ve teminat mektupları kabulü konusundaki sorunlar çözüme kavuşturuldu. Ülkelerimiz arasındaki üst düzey iş birliği doğrultusunda, ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz" dedi.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat daha sonra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo Iweala ile bir araya geldi. Dr. Okonjo Türkiye'nin saygın bir ülke olduğunu ve önümüzdeki şubat ayında Abu Dhabi de yapılacak DTÖ Bakanlar Komitesi toplantısında ilerleme sağlanması için Türkiye'nin katkılarını desteğini yanlarında görmek istediğini belirtti.



Aynı gün Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Olivier Becht ile görüşen Bakan Bolat Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ticaret ve yatırım konularını ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve 2024 yılı başında JETCO toplantısını ve iş adamları forumunu Türkiye'de yapmak üzerinde uzlaştıklarını ifade etti. Bakan Bolat görüşmede Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecini de değerlendirerek, iş çevrelerimiz arasındaki diyaloğu güçlendirecek ve karşılıklı yatırımları artıracak adımlar için yakın çalışmaya karar verdiklerini ifade etti.



Aynı günün akşamında ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais Mohammed Al Yousef ile G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı kapsamında Hindistan'da bir araya geldi.



G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Zirvesi'nin 2. gününde Bakan Bolat; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile bir araya geldi ve görüşmeden sonra şöyle açıklama yaptı:



"Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ekonomik ilişkilerimizde başlayacak yeni döneme ilişkin planlarımızı ele aldık, Cumhurbaşkanımızın Abu Dhabi ziyaretinde kararlaştırılan yatırım alanları ve müteahhitlik sektörümüzün BAE'nin "Abu Dhabi 2030 Vizyonu" kapsamında yer alabileceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. JETCO mekanizmamızın ilk toplantısını, iş adamlarımızın katılımıyla yıl sonuna kadar Türkiye'de yapmayı kararlaştırdık.



TÜRKİYE-BAE ARASINDAKİ İKİLİ TİCARETİ VE YATIRIMLARI ARTTIRMA NOKTASINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZI KARŞILIKLI OLARAK HIZLANDIRACAĞIZ"



Aynı gün Bakan Bolat Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu Komiser Valdis Dombrovskis ile G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısında bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile AB ticaretinde yeni diyalog dönemini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakereleri öncesinde beklentileri, iş birliği alanlarını ele aldıklarını ifade etti.



Toplantı gündemine aralıksız devam eden Bakan Bolat, Güney Kore Ticaret Bakanı Dukgeun Ahn ile de bir araya geldi. Bolat, Güney Kore tarafında Türkiye'ye daha fazla yatırım yapılması ve Güney Kore lehine dış ticaret fazlasının bir an önce düzeltilmesi için ithalat kolaylıkları beklediklerini belirtti.

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı kapsamında Hindistan'da son görüşmesini Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Bolat, "En önemli ticaret ortaklarımızdan ABD ile ekonomik ve ticari bağlarımızı güçlendirmeye yönelik olarak düzenli ticari istişare mekanizmasını hayata geçireceğiz. ABD firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının arttırılması ve küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde yer alması için birlikte çalışacağız" dedi.



Hindistan'daki G20 Ticaret Bakanları zirvesi sürecinde toplam 9 toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu toplantıların ve ikili görüşmelerin, Türkiye için ihracat ve istihdam açısından güzel gelişmelere ve iş birliklerine vesile olacağını umduğunu dile getirdi.