Bakan Bolat: Gümrük Birliği’nde sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz

'YENİ PAZAR ARAYIŞINDAYIZ'

ABD ve AB ile görüşmelerin arttığına vurgu yapan Bolat, "Bu minvalde AB'nin ekonomi ve ticaretten sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile 4-5 defa, Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi ile yine birkaç defa görüşmelerimiz oldu. En önemlisi de AB Konseyi'nin geçen haziran ayında verdiği yetkiyle AB Komisyon Üyesi Varhelyi'yi ve Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell'ın birlikte hazırladıkları Türkiye konusundaki tavsiye raporu, aralık ayının başında açıklandı. Aralık ortasındaki AB Konsey Zirvesi'nde ve mart ayındaki Konsey Zirvesi'nde gündeme alınamamıştı. Bu raporda Türkiye ile ekonomik ilişkileri yeni bir düzleme oturtmak açısından çarpıcı ve yeni öneriler yer alıyordu. En önemlisi bizim de uzun süredir istediğimiz ve uğraş verdiğimiz Gümrük Birliği'nin modernizasyonu. Neyi kastediyoruz? Gümrük Birliği sadece sanayi ürünlerinde iki taraf arasında gümrük vergileri, eş etkili tedbirler, kotalar ve eş etkili tedbirlerin kaldırılmasını içermekteydi. Biz Gümrük Birliği'nin 28 yıllık tecrübeden sonra hizmetler sektörüne de kapsam altına almasını, yatırımları ve e-ticaret gibi alanları kapsaması konusunda müzakereleri başlatmak istiyorduk. Bunun yanında Gümrük Birliği'nin bu 28 yıllık işleyiş süreci ticareti artırmak bakımından olumlu geçti. Rekabetçi olduğumuz hizmetler sektöründe de yeni pazarlar arayışı içindeyiz, yeni kanallar bulma çabası içindeyiz" dedi.