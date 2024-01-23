Bakan Bolat: Hizmet ihracatında yine rekorlar altüst oldu

"HEDEF 2028'DE 375 MİLYAR DOLAR MAL İHRACATI"

Bakan Bolat, 2028'de 375 milyar dolar mal ihracatı ile 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediklerine işaret ederek, "Son 20 yılda Türk malı imajı Avrupa'da ve dünyada gerçekten kalitenin, tasarımın, dayanıklılığın, markanın, hızlı teslim ve başarılı bir satış sonrası hizmetin adeta simgesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Gerek Avrupa'daki gerekse ABD'deki yatırımcı ve sanayicilerle Körfez ülkelerindeki yatırımcıların Türkiye'ye gelmek istediğini ifade eden Bolat, "Türkiye'de yatırım yapmak ve iş insanları ve sanayicilerle işbirliği yapmak istiyorlar. Bunları bize defaatle söylediler." dedi.

Bolat, bugün Türkiye'de birçok sektörün dünya liderliği için mücadele ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bundan biz iftihar ediyoruz. 2004 yılında mobilya sektörünün ihracatı 250-300 milyon dolar civarındaydı. Arkadaşlarımız 'Hedefimiz 2010'da 1 milyar doları yakalamak' diyorlardı ama bu ütopik bir hedef gibi kendileri de pek inanmadan söylüyorlardı. Bunu başardılar ve gerçekten bugün baktığımızda ihracatımızda hamdolsun 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştılar ve 2028 hedefi 375 milyar doların içinde 20 milyar dolar. 12 milyar doları mobilya, 8 milyar doları ağaç ürünleri olmak üzere inşallah bu hedefi yakalayacaklar."

Bolat, Türk mobilya sektörünün dünyada 36. sıradan 2021'de 11'inci, 2022'de 9'uncu ve 2023'te 7'nci sıraya yükseldiğinin altını çizdi.

Bunun büyük bir başarı olduğunu belirten Bolat, "Dünya mobilya ihracatında pazar payımız 2002'de yüzde 0,43. 2022 yılında yüzde 2'ye ulaştık. 5 kat bir büyüme sergilemiş olduk. Tasarımdan markalaşmaya ve çevreye duyarlı ürünlerden kaliteli dizayna varıncaya kadar mobilya sektörümüz katma değerini arttırarak yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Fuara katılımcı firma başına 222 bin 500 lira üst limitine kadar destek olduklarına işaret eden Bolat, "İnşallah 2025'te artarak bu desteğe devam edeceğiz. Yurt dışından alım heyetlerinin gelmesini organize ediyoruz o masrafları da karşılayarak hibe desteği veriyoruz." görüşlerini kaydetti.