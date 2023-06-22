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Giriş Tarihi: 22.6.2023 20:03

Bakan Bolat: Siyasi istikrar olursa, ekonomi daima yükselir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Siyasi istikrar olursa, güven olursa, ekonomi daima yükselir. Ekonomi yükselince, halkımız rahat eder, satın alma gücü artar, refah düzeyi artar, işsizlik azalır, ihracatımız gelişir. Şimdi artık çalışma zamanı, iş yapma, üretme, ihracat yapma, yatırım yapma zamanı. Bu noktada her şey elhamdülillah gayet açık ve müspet olumlu seyrediyor" dedi.

DHA
Bakan Bolat: Siyasi istikrar olursa, ekonomi daima yükselir
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, baba ocağı Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. AK Parti İlçe Başkanlığı, MHP İlçe Başkanlığı, Ereğli Belediye Başkanlığı ve esnafı ziyaret eden Bakan Bolat, Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor seçiminin geride kaldığını belirten Ömer Bolat, siyasi istikrara vurgu yaptı. Bakan Bolat, şunları söyledi:

"28 Mayıs akşamından itibaren ülkemizde ciddi bir rahatlama meydana geldi. İnsanlar seçimin gerginliği ve belirsizliğini geride bırakmanın rahatlığıyla ileriye yönelik umutla, güvenle bakmaya başladılar. 6 gün geçmeden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Hamdolsun vatandaşlarımız parti ayırt etmeksizin bu kabineye ve Cumhurbaşkanımıza güvenlerini ve yüksek beklentilerini gösterdiler. Bunu görmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü siyasi istikrar olursa, güven olursa, ekonomi daima yükselir. Ekonomi yükselince, halkımız rahat eder, satın alma gücü artar, refah düzeyi artar, işsizlik azalır, ihracatımız gelişir. Şimdi artık çalışma zamanı, iş yapma, üretme, ihracat yapma, yatırım yapma zamanı. Bu noktada her şey elhamdülillah gayet açık ve müspet olumlu seyrediyor. İstikrar ve güven, ekonomimizin inşallah ülkemizin iki sihirli kavramı. Biz istikrarı ve güveni kaybetmediğimiz sürece, daima ileriye, yükseğe doğru tırmanacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Halkımız, yeni hükümetimize güvenmeye devam etsinler."

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Bakan Bolat: Siyasi istikrar olursa, ekonomi daima yükselir
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