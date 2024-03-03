Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü
Giriş Tarihi: 3.3.2024 13:58

Bakan Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü

DHA
Bakan Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan programımız kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid Al-Falih ile bir araya geldik. Görüşmede ülkelerimiz arasındaki yatırım olanaklarını ve iş birliği potansiyellerini ele aldık, bu doğrultuda belirlediğimiz ortak hedefleri istişare ettik. Sayın Al-Falih ile müteahhitlik, turizm, imalat sanayi, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alanda yatırım alanındaki iş birliği fırsatlarını konuştuk. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA