Bakan Bolat TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri AŞ yöneticileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri AŞ yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Geçmişte kendisinin de yönetim kurulu üyeliği yaptığı TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri AŞ yöneticileriyle Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldiklerine işaret eden Bolat, "Toplantımızda, Türkiye'nin ticaret politikaları, ihracatın artırılması ve yerel ticaretin desteklenmesi gibi konular üzerinde durarak, gelecekte atılacak adımları değerlendirdik. TOBTİM'in bugüne kadar ticaret hayatımıza yaptığı katkıları takdirle karşılıyor ve birlikte daha güçlü bir ekonomik yapı inşa etmek için işbirliğimizi sürdüreceğimizin altını çiziyoruz. Bakanlık olarak ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projelere her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.