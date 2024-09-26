Bakan Bolat Türkiye-Almanya ETOK/JETCO Toplantısı’na katılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile söz konusu toplantıya başkanlık edecek.

Ziyarette, Alman ve Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarıyla yapılacak çalışma gruplarının ortaya koyduğu çıktıları değerlendirecek olan Bolat, toplantının protokolünü de imzalayacak.

Bolat, Türk iş dünyasının kapasitesini artırmaya dönük işbirliği programını hayata geçirecek "Partnering with Germany" niyet beyanına da imza atacak.

KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 50 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, dünyadaki en önemli ticaret ortaklarından olan Almanya ile bağlarını söz konusu ziyaret kapsamında daha da kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle özellikle karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik, sanayi, turizm, üçüncü ülkelerde projeler, Avrupa Birliği (AB), yeşil dönüşüm, dijital ekonomi ve enerji gibi birçok konuda işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.