Bakan Bolat: Türkiye e-İhracat Platformu’nu yakında hizmete alıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticareti ve e-ihracatı desteklemek için Türkiye e-İhracat Platformu'nu yakında hizmete alacaklarını belirterek, "İhracatçılarımızı dijital ortama taşımış olacağız, bunun müjdesini bugün burada vermiş oluyoruz." dedi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı himayesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonuyla ATO Congresium'da düzenlenen "Ankara e-İhracat Zirvesi"ne katıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, kasım ayının e-ticaret sektörü için önemine dikkati çekti. Sektörün cirolarının çok önemli bir kısmını bu ay içinde yaptığını ifade eden Bolat, zirvenin de kasıma denk geldiğini söyledi.

Bolat, zirvede 5 panelde ve düzenlenecek modüllerde 71 konuşmacının yer alacağı bilgisini verirken kendisinin de konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretine katılacağını bildirdi.

Kovid-19 salgının, e-ticaret sektörü için önemli fırsatlar getirdiğine işaret eden Bolat, 2019'da perakende ticaretten yüzde 4,5-5 pay alan e-ticaret sektörünün yüzde 19 paya ulaştığını dile getirdi. Bolat, sektörün dünya ekonomisinde itici rol oynamaya başladığını anlattı.

Son yıllarda rekorları alt üst eden ihracatçıların, bu yıl küresel talepteki aşırı durgunluktan dolayı yıla kötü başladığını belirten Bolat, şöyle konuştu:

"Depremle birlikte 6 milyar dolarlık ihracat kaybıyla karşı karşıya kaldık. Sonradan açılarak yılın ikinci yarısından itibaren, temmuzdan bu yana her ay üstüne daha yüksek rakamlar elde ederek ekim ayını 22,9 milyar dolarla kapatmayı başardık. Orta Vadeli Program'daki yıllık 255 milyar dolar hedefini aşacağız."

"YENİ DESTEK MODÜLLERİ HAZIRLADIK"

Küresel ticaretin dönüşüm sürecinden geçtiğini ve e-ticaret yanında e-ihracat sektörünün ortaya çıktığını vurgulayan Bolat, kendilerinin de sektörle ilgili yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini kaydetti. Bolat, Bakanlık olarak e-ticaret sektöründe düzenleyici ve denetleyici yetkilere sahip olduklarını ifade ederek, "e-İhracat konusunda da Bakanlık içinde İhracat Genel Müdürlüğümüzün altında önemli yapılanmaya gittik ve bu yıl e-ihracata yönelik desteklerimizle alakalı sektörle yaptığımız istişarelerle yeni destek modülleri hazırladık. İnşallah 2024'te bunları sektörün istifadesine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Bakanlık bütçesinin yüzde 60'ının ihracat desteklerine gittiğine dikkati çekerek, bütün güçleriyle ihracat ailesinin yanında yer aldıklarını söyledi.

e-İhracat konusunda dünyanın her yerinden büyük alım gücüne sahip müşteriler edinme hedefinde olduklarını dile getiren Bolat, "Hedef pazarlarda ürünleri test etmek, müşteri deneyimleriyle yeni ürünler geliştirmek, mevcut ürünlere yenilikçilik katma hedefindeyiz." dedi. e-İhracatın yüksek kar marjı ve ödeme süreçlerinde sağladığı avantajlara işaret eden Bolat, e-ihracat ve e-ticaretin KOBİ'ler için de büyük işletmeler karşısında rekabet güçlerini artırmak için fırsat sunduğunu anlattı.

Bolat, Bakanlığın, bu farkındalığı artırmak için ihracatçılarla bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İhracatçıların B2B (firmadan firmaya) satış modeli yanında B2C (firmadan tüketiciye) modelini de etkin şekilde kullanmaları için gayret ediyoruz. Geleneksel ihracat desteklerinde önemli revizyonlar yaptık, e-ihracat desteklerinde yeni destek paketleri hazırladık, 2024'te faydalanabilirsiniz. Tanıtım ve hızlı teslimat hususları ile her bir ülkenin özel şartlarını dikkate alan destek mekanizmaları oluşturduk. Hiç ihracat yapmamış KOBİ'lerin dahi ürünlerini yurt dışına ihraç edebilmelerini sağlayacak destek paketleri devreye alıyoruz."

"FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI"

Bolat, bu alanda yapılacak yeni çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"e-Ticareti ve e-ihracatı desteklemek için Türkiye e-İhracat Platformu'nu yakında hizmete alıyoruz. İhracatçılarımızı dijital ortama taşımış olacağız. Yeni nesil teknolojilerin kullanılacağı milli B2B platformunu, TOBB, TİM ve Bakanlığımız ile birlikte hayata geçireceğiz. Bunun müjdesini bugün burada vermiş oluyoruz. Bu konuda fizibilite çalışması başlatıldı. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize uygun platformla ihracatımızı e-ihracat kanallarıyla daha fazla artırmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin, sahip olduğu mal ve hizmet ticareti gücü, coğrafi konumu ve dinamik nüfusuyla e-ihracatın parlayan yıldızlarından biri olacağını ifade eden Bolat, "Dijitalleşme sürecini hızlandırarak ülkemizin e-ihracat liginde potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya gayret edeceğiz. Firmaların global pazarlarda daha rekabetçi olmasını sağlamak hedefimizdir. Türkiye'yi e-ticaretin küresel arenadaki liderlerinden biri olması için sizlerle takım oyunu oynayacağız." diye konuştu.

"İHRACATTA 2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu da Türkiye'de 2019'da 136 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2022'de 801 milyar liraya ulaştığını, bu hacmin yüzde 4,2'lik kısmının ise e-ihracattan geldiğini söyledi.

Zirvenin her geçen gün büyüyen e-ihracat ekosistemine olumlu katkılar sunacağını ifade eden Karavelioğlu, TİM olarak e-ticaret ve e-ihracatın hızlı şekilde gelişeceğine inandıklarını dile getirdi.

Karavelioğlu, Türkiye'nin ihracat rakamlarına değinerek, geçen ay en iyi ekim verisine ulaşıldığını anımsattı. İhracatta kasım ve aralık beklentilerinin de olumlu olduğunu vurgulayan Karavelioğlu, 2023 yılı için belirledikleri ihracat hedeflerine ulaşacaklarını kaydetti.