Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi 22 yıldır tam 5 katı büyüdü

"230 MİLYAR DOLARDAN 1 TRİLYON 260 MİLYAR DOLARA MİLLİ GELİRİMİZ YÜKSELMİŞTİR"

Ticaret Bakanlığının esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu vurgulayan Bolat, "Çiftçilerimiz, emeklimiz, işçimiz, memurumuz, esnafımız, sanatkarımız, hepsinin yüzü 22 yıl boyunca AK Parti iktidarı döneminde gülmüştür çünkü Türkiye ekonomisi 22 yıldır tam 5 katı büyümüştür. 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara milli gelirimiz yükselmiştir. Kişi başına milli gelirimiz de 3 bin 600 dolardan inşallah bu yıl sonunda 14 bin 500-15 bin dolara yükselmiş olacaktır." diye konuştu.

AK Parti'den önce ülkede istikrarsız bir ortamın olduğunu, artık bu dönemlerin geride kaldığına dikkati çeken Bolat, şöyle konuştu:

"2002 sonunda Türkiye'de 21 milyon kişi iş sahibiydi, bugün 33 milyon kişi iş sahibi. Yılda 1 milyon 400-1 milyon 500 bin kişi ev alıyor. Yılda 1 milyon 150-1 milyon 200 bin kişi birinci el, 15 milyona yakın kişi de ikinci el araba sahibi olabiliyor. Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak. Çok büyük badireler atlattık. Dünya ekonomik krizleri oldu. 2008-2009, 2020-2021, salgın krizleri oldu, bölgemizde savaşlar var ama Türkiye'nin tırnağına zarar gelmedi. Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve başkanlığında Türkiye, bir huzur ülkesi, istikrar abidesi oldu. Bu sayede ekonomimiz büyümeye devam etti. Salgında dahi bizim ekonomimiz yüzde 2'ye yakın büyüdü. Bu yıl da 9 ayda yüzde 3,2 büyüdü. İnşallah yaşadığımız korkunç deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz.

Gelecek sene sonundan itibaren deprem bölgesinde 11 vilayetteki çalışmalar sona yaklaşacak. Deprem masrafları azaldıkça devlet bütçesinden arta kalacak kaynaklar emekliler, esnaf, çiftçi, işçi, memurlar için daha fazla kullanılacak ve daha adil şekilde rahatlatılacaklar. Satın alma güçleri daha da yükselecek."

Salonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Erzurum İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da canlı olarak takip edildi.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile partililer katıldı.

Öte yandan Bolat, kongre öncesinde Vali Mustafa Fırat Taşolar ile Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret etti.