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Giriş Tarihi: 2.12.2023 20:16

Bakan Bolat: Yatırım, üretim ve ihracatı artıracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan ekonomik göstergelerle ilgili önemli bir paylaşım geldi. Bakan Bolat "Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Yatırım, üretim ve ihracatımızı arttırarak cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmeyi sağlayıp, sürdürülebilir yüksek büyümeyi elde etmek için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Bakan Bolat: Yatırım, üretim ve ihracatı artıracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan önemli paylaşım. Bakan Bolat "Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Yatırım, üretim ve ihracatımızı arttırarak cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmeyi sağlayıp, sürdürülebilir yüksek büyümeyi elde etmek için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Bakan Bolat şunları ifade etti: Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek Kasım ayı ihracat rakamını elde ettik. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarından sonra Kasım ayında da ihracattaki yükselişimiz devam ediyor.

4 aydır üst üste dış ticaret açığımızda ciddi bir gerileme var. Yatırım, üretim ve ihracatımızı arttırarak cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmeyi sağlayıp, sürdürülebilir yüksek büyümeyi elde etmek için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz.

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Bakan Bolat: Yatırım, üretim ve ihracatı artıracağız
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