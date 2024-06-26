Bakan Bolat: Yurt dışındaki yatırımlar Türkiye’nin ihracatını artırıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Tunus Sanayi, Ticaret ve Sanatkarlar Birliği (UTICA) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu'na katılmak üzere Tunus'a gelen Ticaret Bakanı Bolat, iki günlük Cezayir ve Tunus ziyaretini gazetecilere değerlendirdi.

Türkiye'nin onur konuğu olduğu başkent Cezayir'de 24 Haziran'da düzenlenen 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte katılan Bolat, Türk heyetinin Cezayir ve Tunus ziyaretlerinin ikili ilişkiler açısından önemine vurgu yaptı.

Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir ve Tunus'u ziyaretinin Türkiye adına verimli geçtiğini söyleyen Bolat, "İki gündür Kuzey Afrika'da Cezayir ve Tunus'u kapsayan bir çıkarma gerçekleştirdik. Resmi bakanlık heyetimiz yanında DEİK ve Türk-Cezayir iş konseyi ve Türk-Tunus iş konseyi üyeleriyle birlikte bu iki günlük ziyaret çok yoğun ve verimli geçti. Cezayir'de onur konuğu olduğumuz 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na 51 Türk firması ile büyük bir çıkarma gerçekleştirdik." dedi.