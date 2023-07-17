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Giriş Tarihi: 17.7.2023 14:09

Bakan Bolat'dan Körfez turu açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turuna ilişkin, "Ülkemizin ekonomik refahını artırmak, büyüyen ekonomimize yeni alanlar kazandırmak, gelişmekte olan alanlarımıza yeni sahalar oluşturmak için iş forumları ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

AA
Bakan Bolat’dan Körfez turu açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan Körfez turuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun ev sahipliğinde, 200'den fazla iş insanıyla beraber ikili ilişkileri geliştirmek, enerji, ham madde, turizm, müteahhitlik, gıda, tarım, sağlık, e-ticaret ve finans alanında atılabilecek adımları görüşmek üzere BAE, Katar ve Suudi Arabistan ziyaretlerine başladıklarını belirten Bolat, "Körfez turu kapsamında ülkemizin ekonomik refahını artırmak, büyüyen ekonomimize yeni alanlar kazandırmak, gelişmekte olan alanlarımıza yeni sahalar oluşturmak için iş forumları ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

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Bakan Bolat'dan Körfez turu açıklaması
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