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Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:30 Son Güncelleme: 17.10.2023 13:32

Bakan Bolat'ın çağrısına hizmet sektöründen ilk cevap geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelede destek vermeleri için iki gün önce hizmet sektörüne yaptığı çağrıyı bugün tekrar yeniledi. Bakan Bolat'ın çağrısına ilk cevap Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinden geldi.

AA
Bakan Bolat’ın çağrısına hizmet sektöründen ilk cevap geldi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinden (TÜRES), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında hizmetler sektörüne yaptığı indirim çağrısına destek geldi. Bakan Bolat, "Enflasyonda maalesef hizmet sektöründe TÜFE endeksindeki oranın neredeyse 20 puan üzerinde artışı görüyoruz. Onların da fiyat indirme kampanyasına katılmalarını bekliyoruz" diyerek bugün de çağrısını yinelemişti.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kampanyaya destek olacaklarını belirterek, yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulundu.

Bu karara birçok restoranın destek vermesini beklediğini ifade eden Bingöl ayrıca, temel gıda fiyatlarında yaşanan düşüşler dolayısıyla menülerdeki bazı ürünlerde indirim de yapılacağını bildirdi.

Bingöl, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

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Bakan Bolat'ın çağrısına hizmet sektöründen ilk cevap geldi
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