Bakan Bolat’ın ABD temasları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 39'uncusu yapılan Amerikan- Türk İş Konseyi Toplantısı hakkında, "ABD ziyaretimiz kapsamında 39'uncu Amerikan-Türk Konferansı'na katılarak Türk ve Amerikan iş dünyasının kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. Bu etkinlik her zaman Türk ve Amerikan iş dünyası mensuplarını bir araya getirerek, mevcut durumu gözden geçirmelerine ve geleceğe yönelik beklentileri tartışmalarına imkan veren önemli bir fırsat olmuştur.

2023 yılı itibarı ile ABD ile 14,8 milyar doları ihracat olmak üzere, 33,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi sürdürülebilir bir ivme ile 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız. Ticaret Bakanlığı olarak ABD ile olan dış ticaretimizi ülkemizin faydasına olacak şekilde arzuladığımız düzeylere ulaştırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve ABD Ticaret Odası'na ülkemizin dış ticaretini doğrudan etkileme potansiyeli bulunan bu müstesna etkinliği düzenledikleri için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

"ABD İLE KARŞILIKLI YATIRIMLARIMIZ 26 MİLYAR DOLAR"

Bakan Bolat, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile görüşmesinde ikili ilişkilerin ve karşışıklı yatırımların ele alındığına dikkat çekerek, "Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme vesilesi ile ikili ticaretimizin ve karşılıklı yatırımların artmasından duyulan memnuniyetimizi dile getirerek, uzun vadede ticari ilişkilerimizi güçlendirme niyetinde olduğumuzu paylaştık. Karşılıklı olarak ikili ticaretimizi 100 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimizde mutabık kaldık.

ABD ile karşılıklı yatırımların 26 milyar dolara ulaşmasına ilişkin memnuniyetimizi ve bu yatırımların zamanla karşılıklı olarak artacağına inancımızı belirttik. Ayrıca üçüncü ülkelerde yapılacak ortak yatırımları arttırmak üzere işbirliğimizin geliştirilmesi için temaslarımızın arttırılması hususunu teyit ettik. Bunların yanında Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz yapay zeka, 5G, siber güvenlik ve veri konularını kapsayan Dijital Diyalog için yüz yüze çalıştay sayesinde attığımız somut adımların ikili ticaretimize yeni bir boyut kazandırmasını çok önemli bulduğumuzu ifade ettik" ifadelerini kullandı.