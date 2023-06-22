Bakan Bolat’tan enflasyon mesajı: Fiyat artışları yavaşladı

Ticaret Bakanı Bolat, ziyaretler ve programlara katılmak üzere geldiği Konya'nın Ereğli ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı, Belediye ve MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçede esnafla da bir araya gelen Bolat, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla buluştu.

Bolat, burada yaptığı açıklamada, memleketi Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin altyapısı ve yeni sanayileriyle dünyanın en modern ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Bolat, "Kovid-19 salgını çok ağır bir krizdi. Dünyada yüzyılda olan bir kriz. Türkiye, dünyada en az ölümlerin yaşandığı ve bu sağlık krizini en başarılı yöneten ülkelerin başında geldi. Ekonomisini de en az hasarla bu girdaptan çıkaran ülke, Türkiye'ydi. Birkaç aylık bir üretim kaybından ve işsizlik artışından sonra Türkiye, yaklaşık 2,5 senedir ihracata, yerli üretime mal yetiştiremez hale geldi. Bu, istihdama da yansıdı." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının başından bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 6 milyondan fazla insanının iş bulduğunu, aynı şekilde ihracatta da 86 milyar dolarlık artışın kaydedildiğini dile getiren Bolat, Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü ekonomisiyle zaman zaman karşılaştığı şoklar ve geçici kriz karşısında çok iyi direnç gösterebildiğini söyledi.