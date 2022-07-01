Bakan Bozdağ 1500 hakim savcı alımı müjdesi verdi! Hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları için geri sayım başladı. Hakimlik ve savcılık için başvuru yapmak isteyen adaylar Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları nelerdir gibi sorulara yanıt arıyor. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavlarının, Kasım ayı içerisinde yapılacağı bugün Bakan Bozdağ tarafından duyurulmuştu. Peki; Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman alınacak? İşte konuya dair detaylar…
HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAV TARİHİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kütahya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı ve bakanlık bünyesinde oluşan yeniliklerden ve hedeflerden bahsetti.
Hakim ve savcı alımı yapacaklarını belirleten Bakan Bozdağ tarihi de verdi! İşte o açıklama:
"Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecektir. Adalet Bakanlığı olarak bu müessesenin yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkabilecek atanamama nedeniyle, çünkü iki yılı üç yıla çıkarınca bir yıl hakim ve savcı ataması yapmama gibi bir durumla karşı karşıya kaldık, bunun açık bir soruna yol açmasını önlemek için ve bu dönemde atama yapmamamız nedeniyle son bir hakim ve savcı adaylığı sınavı açma kararı aldık."
2022 HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
"Bu sınavı 26 Kasım - 27 Kasım tarihlerinde yapacağız. Yeni diyelim ama öte yandan da en son hakim ve savcı adaylığı sınavını 26-27 Kasım 2022'de yapacağız.
Bu sınav kapsamında 1500 hakim ve savcı adayı alacağız. Bu, 1500 hakim ve savcı adayından 1200'ünü, hukuk fakültesi mezunlarından, 150 tanesini avukatlık mesleğinden girecek olanlardan, 150 tanesini de idari yargıdan alacağımızı buradan ifade etmek isterim.
Sınava girmek isteyen bütün gençlerimize hakim ve savcı adayı olmak isteyen ve bu mesleği şerefle yapmak isteyen her bir vatandaşımıza buradan duyurmuş olduk ve onları şimdiden sınava hazırlanmaya 26-27 Kasımdaki sınava çalışmaya davet ediyoruz. Sınavın müracaat tarihleri bilahare Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir onu da eminim ki takip edeceklerdir."
HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI UNVANI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!
Hakim ve Savcılarımızın niteliğinin artırılması için önemli bir reformu Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz kabul etti ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni attığımız adım çerçevesinde 01 Ocak 2023'ten sonra hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini hayata geçiriyoruz.
01 Ocak 2023'ten sonra Adalet Bakanlığı tarafından açılacak sınav hakim ve savcı yardımcılığı sınavı olacak ve bu sınavı kazananlar hakim ve savcı yardımcısı olarak yetkin bir savcının ve yetkin bir hakimin yanına yardımcı olarak atanacaklar. Bu görev süreleri 3 yıl olacak.
Bir yandan adalet akademisinde, öbür yandan da savcı ve hakimlerimizin yanında İstinaf ve Yargıtay'da usta çırak ilişkisi içerisinde yetişmiş olacaklar. Kürsüye geldiklerinde kürsüde yaşananları bizzat yaşayarak öğrenmiş, orada ihtilafların çözümünde kıdemli hakimlerden büyük tecrübe ve donanım kazanmış olarak gelecekler, buda vatandaşımızın adaletten beklentisini ve kararların isabetini ve pek çok şeyi olumlu yönde artıracak ve etkileyecektir.