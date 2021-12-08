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Giriş Tarihi: 8.12.2021 10:57 Son Güncelleme: 8.12.2021 11:16

Bakan Derya Yanık duyurdu: Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı

İHA
Bakan Derya Yanık duyurdu: Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada aralık ayı içerisinde 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirterek, ödeme dönemi içerisinde 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını ifade etti.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1,13 milyar TL'yi aşan bir ödeme yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatan Bakan Yanık, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edilebileceğini belirtti. Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Derya Yanık duyurdu: Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı
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