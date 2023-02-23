Bakan Dönmez: 2 bin konteynerlik kent planlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'a geldi. Depremzedelere kapılarını açan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nün konteyner kentinde incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, depremzedelerle de yakından ilgilendi. Bölgedeki petrol kuyularının 286'sının yeniden üretime geçtiğini ifade eden Bakan Fatih Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



"TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Yine depremin ilk günlerinde de bölge müdürlüğümüzü ziyaret ederek hem faaliyetleri hakkında hem de afetten etkilenen yapılar ve insanlarımızla alakalı ziyaretlerimiz, incelemelerimiz ve yapılması gerekenlerle ilgili talimatlarımızı iletmiştik. Bugün de tekrar bölgeye gelerek hem enerji altyapısıyla ilgili hem de TPAO'nun faaliyetleri ile alakalı yerinde inceleme imkanı bulduk. İlk anda petrol üretim faaliyetleri ile ilgili kontrol amaçlı durdurmuştuk. Bugün itibariyle 290 kuyumuzun 286'sını tekrar üretime aldık. Kalan bu 4 kuyu ile alakalı arkadaşlarımızın incelemeleri ve yeniden işletmeye alma çalışmaları devam ediyor. TPAO yıllardır burada üretim yapan şirketimiz. Yöre halkından birçok insanımızı da burada istihdam ediyoruz. Onlar da depremin ilk anından itibaren tesisin kapılarını Adıyamanlılara açtılar. 2 bin 680 civarında çadır ve 214 konteynırı insanımıza tahsis ettik. Bu vatandaşlarımızın hem temel ihtiyaçlarını giderdik. Yeme, içme, barınma ve ısınmayla ilgili hem de bazı acil tıbbi müdahalelerin yapılmasıyla ilgili burada gereken destekler verildi. Bu bölgede hem çalışanlarımız hem de bölge insanı için 2 bin konteynerlik için konteyner kent planlanıyor. Gayet modern şekilde yapılacak. İhtiyaçları karşılayacak şekilde dayalı döşeli bir kent oluşturulacak. Yine TPAO'nun idari ve çalıştığı binalarda çeşitli hasarlar var. Güvenli çalışabilmek için arkadaşlarımız prefabrik yapıların içerisinde hizmet vermeye devam ediyor."



"YENİ YAPILARIN YER SEÇİMİNDE MÜMKÜN OLDUĞU KADAR FAYDAN UZAK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"



Elektrik ve doğalgaz arzının orta ve ağır hasarlı yapıların haricinde sağlanabildiğine dikkat çeken Bakan Fatih Dönmez, MTA'nın çıkarttığı diri fay hatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla yeri yerleşim yerlerinin inşası konusunda koordinasyon halinde olduklarını belirten Bakan Dönmez şöyle konuştu:



"Öte yandan elektrik ve doğalgaz arzıyla alakalı olarak da bölge genelinde elektrik tarafında hem iletim hem de dağıtımla ilgili olarak büyük oranda çalışmalar tamamlandı. Sadece hasarlı bölgelerde ve hasarlı yapılarda elektrik arzı sağlayamıyoruz. Aynı şekilde doğalgazda da BOTAŞ ana iletim hattındaki arızaları, hasarların onarımlarını ilk beş gün içerisinde tamamlamıştı. Doğalgaz dağıtım şirketleri de il ve ilçe merkezlerinde dağıtım şebekelerini süratle kontrol ettiler. Teste aldılar. Yoğun hasarlı bölgeler ve hasarlı yapılar dışında binalarımıza kadar doğalgazı getirmiş durumdayız. Doğalgazda şöyle bir durum da var. Kontrole ve teste yetkili ekiplerimiz binalara gittiğinde insanlarımız henüz binaya yerleşmemiş oluyor. Daire içlerinde kontroller yapılamıyor. Kontrol ekipleri de daire vanalarını açıp gazı sağlayamıyor. Vatandaşlarımız hasarsız ya da az hasarlı binalara yerleştiğinde eğer binasında elektrik ya da doğalgaz arzı yoksa elektrik için Alo 186, Doğalgaz için de Alo 187'yi aramak suretiyle teknik ekiplerimizi çağırabilirler. Ekiplerimiz de dairedeki iç tesisatları kontrol etmek suretiyle herhangi bir sorun olmadığında bu elektrik ya da doğalgaz arzını sağlamış olacaklar. Burada tabi şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bir taraftan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hasar tespit heyetleri binaların ilk hasar değerlendirmelerini yapıyorlar. Hem elektrik şirketlerimiz hem de gaz dağıtım şirketlerimiz buradaki hasar tespit çalışmalarının neticesine göre gaz sağlıyor. Şu anda oturulabilir nitelikte olanlar hasarsız ya da az hasarlı olanlar. Orta hasarlı olanlar, ağır hasarlı olanlar, yıkılmış olanları takdir edersiniz ki bunlara herhangi bir elektrik ve gaz arzı sağlanamamaktadır. Bu vesile ile elektrik ve gaz şirketlerinde çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Onlara destek vermek ve yardımcı olan hemen hemen tüm şehirlerimizden gelenler var onlara da teşekkür ediyorum. Öte yandan MTA Türkiye'deki diri fay hatlarının haritasını çıkarttı. Sıvılaşmaya yatkın, sıvılaşma potansiyeli olan, aynı şekilde heyelanlı bölgelerin haritasını çıkartan bir kurumumuz. Geçmişte zaten diri fay hatları yayınlanmıştı. Yayınlanır yayınlanmaz da başta AFAD olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bu haritalar gönderildi. Kenti, alt yapı ve tesisi planlarken bunların dikkate alınarak yapılması hususunda MTA da yine depremin ilk anından itibaren teknik ekiplerini sahaya göndermek suretiyle yüzeysel olarak zaman zaman dron ile zaman zaman yürüyerek fay kırıklarının oluştuğu ve yüzeyde belirtisi olan noktalarda gözlemlerini ve ölçümlerini yaptılar. Bu sahadaki çalışmalar da biter bitmez ilgili kurumlarla paylaşılacak. Yeni yerleşim yerlerinin seçimi konusunda MTA'nın yapmış olduğu bu çalışmaların son durumunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na paylaştık. Onlar da yer seçimlerini faydan mümkün olduğu kadar uzak alanlarda seçimlerini yapıyorlar. Yakın koordinasyon içerisindeyiz."



9 BİN 798 MADENCİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI



Başta Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan giden 3 bin 500'i aşkın madencinin yanı sıra TKİ, Eti Maden ve özel maden şirketleri olmak üzere deprem afetinin yaşandığı bölgelerde 9 bin 798 çalışanın arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Bakan Dönmez açıklamalarını şöyle tamamladı:



"Bir diğer husus arama kurtarma çalışmaları. Bölgede hemen hemen arama kurtarma çalışmaları artık tamamlandı. Birçok ilde enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Orada da özellikle başta kamu kurumlarımız olmak üzere maden şirketlerimiz, TTK, TKİ ve onun iştirakleri Eti Maden, MTA ve özel maden şirketleri olmak üzere bu bölgede 9 bin 798 çalışanımız arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Arama kurtarma çalışmaları biten yerlerde de bu arkadaşlarımız artık görev yerlerine dönmeye başladılar. Onlara da bu fedakarlıkları ve hizmetleri için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Genel olarak enerji altyapısıyla alakalı gelinen aşamaları sizlerle paylaşmış oldum. İlk günden beri çalışma arkadaşlarımız bölgede. Bu çalışmaları yakinen izliyor ve koordine ediyoruz. Amacımız hayatı bir an önce normalleştirebilmek. Enerjiyle ilgili yapılması gerekenleri süratle yerine getirmektir."

Oluşturulan konteyner kentinde kalan depremzedeler ise Fatih Dönmez ile görüşerek "Allah devletimizden razı olsun. Devletimize zeval vermesin" dedi.