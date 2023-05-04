Bakan Dönmez: 20 yılda toplam 5,3 milyar liralık enerji yatırımı yaptık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Günyüzü ve Han ilçelerinde, evlerine doğal gaz bağlanan iki aileye konuk oldu. Eskişehir'de sadece Seyitgazi ilçesinde henüz doğal gaz olmadığını ifade eden Bakan Dönmez, "Artık kendi gazımız da çıktı. Daha rahatız inşallah. Bundan sonra hızlanarak devam eder. Kalan ilçeleri de inşallah önümüzdeki dönem, birer birer tamamlayacağız" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Günyüzü ve Han ilçelerine doğal gaz bağlanma programlarına katıldı. Beraberindekilerle birlikte ilk doğal gazın ateşini yakan Bakan Dönmez, Seyitgazi ilçesi dışında tüm ilçelerin doğal gaz kullanmaya başladığını ifade etti. Eskişehir'e bakanlık olarak 20 yılda toplam 5,3 milyar liralık enerji yatırımı yaptıklarını ifade eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:



"Bugün Günyüzü ile beraber Han ilçemize de doğal gaz vereceğiz inşallah. Böylelikle Eskişehir'imizin neredeyse tamamına doğal gazı ulaştırmış olacağız. Eskişehir'imize son 20 yılda toplam 5,3 milyar TL enerji ve tabii kaynaklar yatırımı yaptık. Bu yıl ise 951 milyon lira yatırım yapacağız inşallah. Yatırımlarla Eskişehir'imiz daha da gelişecek, büyüyecek, marka şehir olacak. Üretimle, istihdamla kalkınacak, Eskişehirli hemşehrilerimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Şimdi Günyüzülü kardeşlerim de bu rahatlıktan faydalanacak hamdolsun. Artık kışın soba kur, isini dök, odunu kır, kömürü taşı yok. Kış geldi mi artık doğal gazla bütün odalar sıcacık olacak inşallah. Doğal gaz geldi, hem de müjdelerle geldi. Biliyorsunuz Karadeniz gazını 20 Nisan'da karaya getirdik. Hem de tam 975 günde, bu bir dünya rekoru, bu Türk mühendisliğinin başarısı. Bu, inanınca, isteyince, azmedince neler yapabileceğimizin göstergesi. O gün Sayın Cumhurbaşkanımız iki müjde verdi. Dedi ki, bir; doğal gaz konutlarda bir ay süreyle ücretsiz olacak. İki; 25 metreküpe kadar mutfak ve ısınmada kullanılan doğal gaz bir yıl ücretsiz olacak, dedi."



Günyüzü ve Han ilçelerinde ilk doğal gaz kullanımını sembolik olarak doğal gaz ateşi yakarak açan Bakan Dönmez daha sonra Günyüzü ilçesi Sümer Mahallesi'nde evine ilk kez doğal gaz bağlanan Ali Ercan'ın evine konuk oldu. Ev sahiplerince karşılanan Bakan Dönmez, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak memleketi Günyüzü ilçesine doğal gaz bağlantısını yaptıklarının haberini verdi. Ali Ercan ve ailesiyle sohbet ederek çay içen Bakan Dönmez, Günyüzü ilçesine bağlanan doğal gazla ilgili bilgiler verdi.



Han ilçesinde de doğal gaz bağlama programına katılan Bakan Dönmez, ardından Döndü Başaran Adım'ın evine konuk oldu. Bakan Dönmez, ilk kez doğal gaz kullanmaya başlayan aileyle sohbet etti. 81 ilin tamamında ve 750 ilçede doğal gazın şu an kullanıldığını ifade eden Bakan Dönmez, "Artık kendi gazımız da çıktı. Daha rahatız inşallah. Bundan sonra hızlanarak devam eder. Kalan ilçeleri de inşallah önümüzdeki dönem, birer birer tamamlayacağız. Eskişehir'de sadece bir ilçemizde eksik, orasını da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. İlk kullanmaya başlayan şanslı bir aile. Mutfak ve sıcak su kullanımlarınız bedava" diye konuştu.



'ÇOK GÜZEL OLDU. PİSLİĞİ, KÖMÜR TELAŞI YOK'



Evde ilk kez doğal gaz kullanmaya başladığı için çok mutlu olduğunu belirten Döndü Başaran Adım da "İlçede ilk benim evime doğal gaz bağlanması beni gururlandırdı. Önceden sobayla ısınıyorduk. Sonra kalorifere döndük. Şimdi de doğal gaza geçtik. Emeği geçen bakanımıza ve personeline teşekkür ederiz. Doğal gaza geçince çok güzel oldu. Pisliği hiç yok, kömür telaşı yok. Gayet beğendik, çok mutluyuz. Bir de ücretsiz olması bize şans oldu. Bundan dolayı da çok mutluyum" dedi.