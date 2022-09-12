Bakan Dönmez: "6 ayda doğal gaz sübvansiyon miktarı 150 milyar liraya ulaştı"

"KÜRESEL ENERJİ FİYATLARI KATLANDI"

Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz kullandığına işaret eden Dönmez, bunun tamamının ithal kaynaklardan karşılandığını vurguladı.

Dünya genelinde enerjinin gündemin ilk sırasında yer aldığını anlatan Dönmez, "Hamd olsun, ülkemizde ne enerji kaynakları açısından ne de gıda kaynakları açısından sıkıntı yaşanmadı. Hatta küresel gıda sorununun çözümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın üstlenmiş olduğu misyonu bizi seven sevmeyen herkesin takdir ettiğini de gördük." dedi.

Enerjide küresel anlamda fiyat artışlarının yaşandığını anımsatan Dönmez, "Yaklaşık 25-30 yıldır bu sektörün içindeyim. Fiyatları da piyasaları da yakından takip ederim. Böyle bir artışın yaşandığını ben hatırlamıyorum. 2 sene önce bin metreküp doğal gaz 150 dolardı. Şimdi yaklaşık 2 bin 500 dolar. İki hafta önce 3 bin 500 dolarlara kadar çıkmıştı. Petrolün varil fiyatları salgın döneminde 50 doların altına gerilemişti, 140 dolara çıktı. Şimdi de 90-100 dolar bandında bir fiyat seyri söz konusu." ifadelerini kullandı.