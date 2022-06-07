Bakan Dönmez, AK Parti kampında enerji gerçeğini anlattı: Türkiye pahalı enerjiye karşın vatandaşı korumak için direniyor

DOĞALGAZ DOLAR BAZINDA 5 KAT ARTTI

Küresel çapta yaşanan enerji fiyatlarındaki artışa dair açıklama yapan Bakan Dönmez, "Enerjide özellikle doğalgaz fiyatlarında beklenmedik bir şekilde artış oldu. Daha önce 169 dolardan gelen doğalgaz şimdilerde bin 50 dolara geliyor. Dünyada doğalgaz fiyatları dolar bazında 5 kat arttı. Avrupa'ya oranla en ucuz gazı hala Türkiye veriyor. Hane başına yıllık 12 bin lira destek sağlanıyor. Artan maliyetlerden işyerlerinin de en az şekilde etkilenmesi için senelik 8 bin liralık destek veriyoruz" diye konuştu.