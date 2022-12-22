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Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:56

Bakan Dönmez "Arkası gelecek" diyerek müjdeyi verdi: Yenileri geliyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Türkiye'nin petrol arama ve üretim faaliyetlerine yaptığı yatırımlar ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Dönmez "Son 21 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 15 milyar dolar yatırım yaptık" dedi. Dönmez, Karadeniz’de yeni doğal gaz kuyularının açılmaya devam edildiği müjdesini de paylaştı.

Bakan Dönmez Arkası gelecek diyerek müjdeyi verdi: Yenileri geliyor...

Karadeniz gazıyla ilgili yeni bir müjdeyi paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise petrol arama ve üretim faaliyetlerine son 21 yılda yapılan yatırımları da rakam vererek açıkladı.

Bakan Dönmez Karadeniz'de yeni doğal gaz kuyularının açıklamaya başlandığının müjdesini de verdi.

SON 21 YILDA 15 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Dönmez "Son 21 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 15 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yatırımların yüzde 63'ü Türkiye Petrolleri, yüzde 37'si ise yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yapıldı. 2022 yılı itibarıyla 30'u yerli, 10'u yabancı toplam 40 şirket arama-üretim faaliyetlerine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ MİLLİ BİR KONUDUR"

Bakan Dönmez şunları söyledi;

"Araştırmalarımızı adeta iğneyle kuyu kazar gibi yapıyoruz. Ve ardındaki bu yoğun emeği, bu gayreti, bu çabayı birileri kendine kişisel rant devşirmeye ya da kendine muhalefet goygoyu yapmayı dert ediniyorsa şunu iyi bilsinler ki karşı çıktıkları şey bu ülkenin menfaatleridir. Karşı çıktıkları Türkiye'nin enerji bağımsızlığıdır. Enerji milli bir konudur. Enerji menfaatler üstü bir konudur.

"YENİ KUYULAR AÇILIYOR"

Doğal gazda cumhuriyet tarihimiz boyunca ürettiğimiz gaz miktarı 16,5 milyar metreküptü. Sadece Karadeniz gazıyla bugüne kadar ürettiğimiz gazın yaklaşık 33 katını tek keşifte yakaladık. Karadeniz'de yeni kuyular açmaya devam ediyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin diyorum.

"BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK MEBLAĞA ULAŞTIK"

2022'de bugüne kadar 349'u arama, 156'sı işletme ruhsatı olmak üzere toplam 505 petrol ruhsatında faaliyetler devam ediyor. Bu son 5 yılda ulaştığımız en yüksek sayı oldu. Devlet hissesi gelirlerinde de 2022 yılı 10 aylık dönemde yaklaşık 5 milyar lira gelir elde ederek, bugüne kadarki en yüksek meblağa ulaşmış olduk."

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Bakan Dönmez "Arkası gelecek" diyerek müjdeyi verdi: Yenileri geliyor...
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