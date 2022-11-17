Bakan Dönmez: Biz gelen yatırımın pasaportuna bakmıyoruz

Türkiye'nin nükleer güç santrali hikayesinin 1950'lere kadar gittiğini aktaran Bakan Dönmez, "Birçok hükümet de bunu denemiş başaramamış. En son rahmetli Ecevit hükümeti de ihale açtı -ya cesaret edemedi ya da birtakım nedenlerle- ancak yapamadı. Bizim zamanımızda da 2010'da, bu işe ilk defa ciddi olarak niyetlendik ve meclisimizden geçen hükümetler arası anlaşma ile de yapıldı. Burada rakam konusu eleştiriye tutuluyor 12,35 cent olarak. Bugün serbest piyasada elektriğin fiyatı 20 cent. Yani bugün bile 12,35'in çok daha makul olduğunu görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Japonya ile bir anlaşma yapmıştık hatırlarsanız, 2013 yılında. Japonya ve Fransa ortaklığı ile yapılacaktı. Onlar çalışmalarını tamamladılar. Fiyatlarını revize ettiler. Bizim Rusya'dan aldığımız fiyatın 2 katından daha fazlasına çıktı teklif ettikleri bedel. Biz hem fiyat açısından hem de termin (belirlenmiş zaman) planı açısından bu uygun değil diye yürümedik. Bizim batı teknolojisine bir ambargomuz yok. Tam tersine bu yola çıktığımızda tüm teknoloji geliştiren ülkelerle ve şirketlerle görüşüldü. Bu konuda teknoloji geliştiren ülke sayısı çok fazla değil. Nitekim şu anda Small and Medium Reactor (Küçük-Orta Reaktör) dediğimiz daha düşük kapasiteli nükleer santrallerle ilgili çalışmalar var. İngiltere'de, Amerika'da bazı çalışmalar var. Onlarla da görüşüyoruz. 100 megavatlık, 70 megavatlık, 300 megavatlık üretimler için. Çünkü dünya eğer karbonsuzluğa gidecekse yenilebilir ile belirli bir yere kadar gitmek zorunda. Onun dışında nükleerin sıfır karbon emisyonu olduğu için en ciddi tercih nedenleri arasında olacak. Nitekim Avrupa Birliği de geçtiğimiz aylarda, 'Nükleer santralleri ben yeşil sınıfı olarak etiketlendiriyorum' şeklinde bir karar aldı. Şu anda bu Avrupa'da başladı. Avrupa'da da Türkiye'de de dünyanın neresinde olursa olsun serbest koşulları ile hiçbir nükleer proje realize edilemiyor. İngiltere'de aynısı var. Şimdi Polonya yeni ihale yaptı. Bunların hepsine hükümetler belirli oranlarda belirli süreli alım garantisi vermezse bu projeler feasible (uygun) olmuyor."