Bakan Dönmez: Bu milletin yıllarca hasretle ve özlemle beklediği artık bir otomobili var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de oto tamirciler sitesini ziyaret etti.

Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Tornacılar ve Tamirciler Odası ziyaretine Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la gelen Bakan Dönmez, oto tamirciler sitesinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Dönmez, sanayi esnafının Togg'u inceleme fırsatı bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sanayi esnafımızın sözünün üzerine benim söz söylemem uygun düşmez. Ben şu anda sürücüyüm. Esnaf, aracın altını, üzerini her yerini inceledi. Hiç problemin olmadığını tespit ettiler. Dolayısıyla bu milletin yıllarca hasretle ve özlemle beklediği artık bir otomobili var. Eskişehir açısından bir diğer anlamı ise 1960'lı yıllarda yine buradaki mühendislerimiz, yerli ve milli bir otomobil olan Devrim'i üretmişlerdi. Maalesef arkası gelmemiş. Bugün Devrim ve Togg aynı şehirde."

Sanayi esnafı Mustafa Mine ise 43 yıldır oto tamirciliği yaptığını belirterek, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un muhteşem bir eser olduğunu kaydetti.

Togg'un güzel bir işçiliğe sahip olduğunu ifade eden Mine, "İnşallah bize de bu araçtan almak nasip olur. Mükemmel bir araç. Uzay aracı gibi. Bizden tam puan aldı." ifadelerini kullandı.

Esnaf Oktay Uyar da Togg'u inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, "On numara araç yapmışlar. Tank gibi. Gerçekten alınmaya ve binmeye değer bir otomobil. Sıra geldiğinde ben de almayı düşünüyorum." diye konuştu.

Bakan Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, milletvekili adayları ile diğer ilgililer eşlik etti.