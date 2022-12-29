Bakan Dönmez: Bu seçim vaadi değil bir mega projedir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Dönmez, "Türkiye, 20 yıldır her alanda kabuğunu kırmaya devam ediyor. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimiz de enerji bağımsızlığımız için hayati önem taşıyor. Siyasi hezeyanlarla Türkiye'nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir. Sakarya Gaz Sahası'nda yürüttüğümüz çalışmalar bir seçim vaadi değil, Türkiye'nin yüzüncü yılında üretime başlayacak bir mega projedir." değerlendirmesinde bulundu.