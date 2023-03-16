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Giriş Tarihi: 16.3.2023 10:55

Bakan Dönmez, depremden etkilenen İskenderun’da esnafı ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde esnafla bir araya geldi.

İHA
Bakan Dönmez, depremden etkilenen İskenderun’da esnafı ziyaret etti

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde de çalışmalar sürüyor. Konteyner kentlerin yapımı sürerken, diğer yandan esnaf da açtığı dükkanlarında müşterilerini ağırlıyor.

İlçedeki çalışmaları depremin ilk gününden itibaren koordine eden Bakan Dönmez, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. İlk olarak Ayakkabıcılar Çarşısı'na gelen Dönmez, burada esnafla çay içip sohbet etti. Ardından sanayi sitesini ziyaret eden Bakan Dönmez, burada da site esnaflarını dükkanlarında ziyaret etti. Dönmez'in sanayi sitesindeki son durağı ise 2021'de "Yılın Ahisi" seçilen Behzat Böke'nin işletmesi oldu.

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Bakan Dönmez, depremden etkilenen İskenderun’da esnafı ziyaret etti
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