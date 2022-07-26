Bakan Dönmez detayları açıkladı: Türkiye’nin tesisi Avrupa’nın en büyüğü olacak

"TUZ GÖLÜ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ'NDE DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dönmez, "Orada şu anda halihazırda 1,2 milyar metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak." diye konuştu.

Dönmez, söz konusu her iki sahanın da işletme halinde olduğunu anımsatarak, "Bir yandan da depolara gaz basmaya devam ediyoruz. Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.