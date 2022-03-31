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Giriş Tarihi: 31.3.2022 10:34

Bakan Dönmez enerji verimliliği paylaşımı

AA
Bakan Dönmez enerji verimliliği paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya platformu Twitter'dan enerji konusunda bir video paylaştı. bakan Dönmez: "Enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından evlerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik bir video paylaştı.

Enerji verimliliğinin önemine işaret edilen 40 saniyelik videoya ilişkin Dönmez, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." mesajını paylaştı.

Videoda, düşük enerji tüketimi olan ürünlerin tercih edilmesi, kullanılmayan odalarda ışıkların kapatılması, ürünlerin kullanım sonrası fişten çıkartılması, ortam ısısının bir derece düşürülmesi gibi verimliliği artıracak önerilere yer verildi.

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Bakan Dönmez enerji verimliliği paylaşımı
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