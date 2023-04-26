Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
Giriş Tarihi: 26.4.2023 17:29

Bakan Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de bazı kurumları ziyaret etti.

AA
Bakan Dönmez, Eskişehir’de ziyaretlerde bulundu

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Dönmez, partisinin seçim çalışması kapsamında Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Dönmez burada Enstitü Müdürü Durna Gülşen'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Enstitüdeki kursiyerlerle bir araya gelen Dönmez, çalışmalarıyla ilgili onlarla sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Dönmez ardından Sakarya 1 Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu. Esnafla çay içen ve hayırlı işler dileğinde bulunan Dönmez, partisi için destek istedi.

Daha sonra aynı caddedeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret eden Dönmez, Kooperatif Başkanı Suat Er ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.

Başkan Er, makamda gerçekleşen ziyarette Dönmez'e kooperatif tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Dönmez ziyaret sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici'nin vefat eden kayınpederi Mehmet Budak'ın İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA