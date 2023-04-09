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Giriş Tarihi: 9.4.2023 13:30

Bakan Dönmez, Eskişehir'den milletvekili adayı gösterildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'taki milletvekilliği seçimleri için Eskişehir'den 1'inci sıra adayı olarak gösterildi.

DHA
Bakan Dönmez, Eskişehir’den milletvekili adayı gösterildi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir'den 1'inci sıra adayı olarak gösterildiğini duyurdu.

Reyhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1'nci sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez'in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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Bakan Dönmez, Eskişehir'den milletvekili adayı gösterildi
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